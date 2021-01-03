Москва, , 12:21 — REGNUM Специалисты научной роты Росгвардии разработали специальный сервис по автоматизации управления в войсках. Об этом ИА REGNUM 3 января сообщила пресс-служба Росгвардии.

По ее данным уникальное программное обеспечение, даст возможность координировать работу в подразделениях и автоматизирует процессы оповещения руководителей. Как следствие сократится время выполнения задач.

Как подчеркнули исследователи, данная разработка особенно актуальна в период пандемии коронавируса, когда часть сотрудников перешла на дистанционный режим работы. В целом, военнослужащие научной роты сейчас проводят около 20 научных исследований в интересах Росгвардии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, научную роту Росгвардии создали в 2017 году. В этом подразделении проходят военную службу по призыву выпускники ведущих вузов страны.