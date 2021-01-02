2 января 2021 | Время чтения 2 мин

Андрей Мартынов, , 19:50 — REGNUM Существует не лишенная остроумия поговорка, что француз, читая книгу, интересуется, как она написана, немец — что написано, англичанин — для чего, а русский — кем написано.

Вернер Краузе. Казаки и Вермахт. М.: Сеятель, 2020

Исходя из таких условий, книгу германского публициста Вернера Краузе читать категорически не стоит. Создается впечатление, что автор поклонник ревизионизма: в его тексте явно присутствует противопоставление «чистого» вермахта и нацистских партийных структур, а также неприкрытое желание оправдать советских граждан, сотрудничавших с гитлеровской Германией.

Тем не менее книгу прочитать следует. Краузе подробно восстанавливает историю создания и боевой путь 15-го казачьего кавалерийского корпуса. Он начинает ее с рассказа о формировании части на территории учебного полигона в Милау (ныне Млава, Польша), подробно останавливается на контрпартизанской деятельности дивизии (ставшей в конце войны корпусом) в Хорватии, включении его в состав Ваффен-СС (организации, объявленной Нюрнбергским трибуналом преступной). Пишет он и об отступлении сначала в Италию, а затем Австрию, где казаки были в итоге выданы английскими военнослужащими в Советский Союз.

Исследователь основывает свой текст на архивных материалах, а также личной переписке и интервьюировании ветеранов корпуса, что придает книге определенную эксклюзивность. Нередко приводимые им цитаты опровергают утверждения автора. Так, Краузе всячески подчеркивает дисциплинированность казаков-коллаборантов, соблюдение ими обычаев войны. Вместе с тем цитируемое автором выступление командира корпуса генерал-лейтенанта Ваффен-СС (ваффен группенфюрера) Гельмута фон Паннвица перед марионеточным хорватским правительством, по сути, являлось довольно наивным объяснением (оправданием) причин этих якобы «редких нежелательных инцидентов». В их число генерал-каратель включил все, начиная от сталинских репрессий (а как в них виноваты хорваты?) и кончая ошибками местной администрации.

Также несомненным минусом книги являются умолчания. Помимо нежелания касаться карательной деятельности корпуса, историк воздерживается и от такой темы, как более чем непростые отношения между руководством казаков в лице атамана Петра Краснова и генералом Андреем Власовым, стремившимся включить казачьи формирования в состав своей армии, которые ясно показали, что и здесь у предателей преобладали личные амбиции.

Генрих Гиммлер и А.А. Власов Первый ряд: П. Н. Краснов, А. Г. Шкуро, С. Клыч-Гирей.

Второй ряд: Г. фон Паннвиц, С. Н. Краснов, Т. Н. Доманов. Судебный процесс над красновцами.1947

Тем не менее книга представляет несомненный интерес для историков Второй мировой войны и отечественной коллаборации, тем более что по теме казачества за последние десятилетия после обстоятельной монографии Петра Крикунова «Казаки. Между Гитлером и Сталиным» (2005), если не ошибаюсь, новых отдельных исследований на русском языке не выходило. Такой вот получился, пусть и запоздалый, подарок для всех, интересующихся данной темой.