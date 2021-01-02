Содружество Пуэрто-Рико, , 13:45 — REGNUM Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Гарсед подписала распоряжение о выделении $8 млн на ремонт одного из крупнейших в мире радиотелескопов «Аресибо». Об этом сообщает газета El Nuevo Día.

Выделенная сумма будет потрачена на утилизацию разрушившейся платформы и разработку нового телескопа, который будет установлен на этом месте.

«Правительство Пуэрто-Рико убеждено, что разрушение телескопа может стать возможностью для изменения его конструкции с учётом извлечённых уроков и рекомендаций научного сообщества, чтобы сделать его актуальным на следующие десятилетия», — подчеркнула губернатор.

«Аресибо» являлся одним из крупнейших в мире радиотелескопов с диаметром зеркала рефлектора 304,8 м. 1 декабря 2020 года 820-тонная конструкция с приёмной аппаратурой обрушилась на главное зеркало телескопа, разрушив последнее.

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