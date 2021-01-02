Торонто, Канада, , 05:10 — REGNUM Ещё один загадочный металлический монолит был обнаружен в канадском Торонто. Об этом 1 января сообщил телеканал CTV.

Монолит высотой около 3,5 метров, похожий на те, что были ранее обнаружены в США, Германии, Румынии и ещё ряде стран Европы, на этот раз был найден на берегу озера Онтарио. Он появился на пляже и сразу же вызвал интерес у местных жителей, которые массово фотографировались на фоне металлического столба.

К вечеру 1 января вандалы успели разрисовать таинственный монолит красной краской. В мэрии Торонто заявили, что не обладают информацией о том, кто и когда мог установить загадочный объект.

Напомним, первый металлический монолит, похожий на объект, показанный в фантастическом фильме «2001 год: Космическая одиссея» (1968), был обнаружен в пустыне на территории американского штата Юта. Затем монолит исчез в неизвестном направлении, но подобные же объекты были найдены в разное время в штате Калифорния, а также в Великобритании, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии и Словении.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении загадочного металлического монолита в Великобритании на острове Уайт.

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