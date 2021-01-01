Москва, , 14:36 — REGNUM Посадочная платформа «Казачок» российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020» будет оснащена лазерным спектрометром M-DLS, который позволит изучить изотопный состав марсианской атмосферы. Об этом сообщает пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

Лазерный спектрометр для миссии «ЭкзоМарс-2020» был разработан сотрудниками МФТИ совместно с учёными Института космических исследований РАН и Реймсского университета во Франции. Спектрометр M-DLS позволит вычислять количество изотопов основных составляющих атмосферы с процентной точностью на протяжении марсианского года.

Продолжительное изучение состава атмосферы Марса поможет пролить свет на прошлое этой планеты. Учёные предполагают, что раньше на Марсе существовала вода в жидком виде, а в атмосфере планеты мог происходить круговорот воды, подобный земному. В МФТИ отметили, что прежде ни одна стационарная платформа не могла обеспечить постоянного длительного наблюдения основных составляющих атмосферы Марса.

Миссия «ЭкзоМарс-2020» является совместным проектом Роскосмоса и Европейского космического агентства. В состав миссии входит перелётный модуль, российская посадочная платформа «Казачок» и европейский марсоход «Розалинд Франклин». Запуск миссии «ЭкзоМарс-2020» запланирован на лето 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе испытали системы наземной связи для миссии «ЭкзоМарс-2022»