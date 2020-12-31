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Осип Мандельштам. Тюремная фотография из его следственного дела

К выходу в свет 1-го выпуска «Года Мандельштама», «Знамя» 2021 г.

Год тому назад Ваше уважаемое агентство опубликовало мое письмо по поводу пастернаковских публикаций журнала «Знамя», входивших в т.н. рубрику «Год Пастернака». Новый, 2021 год начинается для меня с аналогичной просьбы по абсолютно аналогичному поводу. В новогоднем номере журнала «Знамя» появился материал Рахель Лихт «И до крови кроил наш век закройщик». Журнал вышел 31.12.2020 лишь в электронном виде

https://znamlit.ru/publication.php?id=7838, поэтому тексты Р. Лихт мы вынуждены приводить в шрифтовом выделении.

Автор определяет его жанр — «эссе». Что неизбежно порождает сомнение: если эссе, то зачем академические ссылки, хватило бы просто имен понравившихся или, наоборот, авторов-предшественников в тексте? Поскольку ссылки все же присутствуют, следует признать материал научной статьей. Что, в свою очередь, обязывает к соответствующей оценке, не исключая проблемы научной этики, относящиеся, впрочем, и к «простому» эссе, претендующему на новизну.

Г-жа Лихт видит свою цель в том, чтобы «документально обосновать утверждение, согласно которому разговор Пастернака со Сталиным, вопреки распространенному до сих пор мнению, ничего не решал в судьбе Мандельштама». Намерение во всех смыслах похвальное, несколько смущает лишь то, что в этом она не первопроходец.

Вопреки на тот момент всеобщему заблуждению, это было сделано мною: «Разговор, состоявшийся 13-го, никак не мог повлиять на судьбу Мандельштама, на решение Сталина, принятое им не позднее 9-го» (В. Молотников. Борис Пастернак, или Торжество халтуры. М.: Икс-Хистори. 2019. С. 752).

«Телефонный звонок Сталина Пастернаку раздался уже после смягчения приговора Мандельштаму, — [вполне справедливо указывает автор, В. М.] — Дату этого звонка можно довольно точно установить из письма Бориса Леонидовича родителям в Берлин, написанного 23 июня 1934 года: «На прошлой неделе мне даже (в первый раз в жизни) позвонил сам Ст˂алин˃, и вы не представляете себе, что это значит». Поскольку письмо написано в субботу, 23 июня, то «прошлой неделей» может быть период с 11 по 17 июня».

Опять моя книга: «В следующем [1998] году … Е. Б. Пастернак [сокращаю книжную дефиницию] публикует книгу «Существованья ткань сквозная…», в которой вводит в научный оборот важнейшее для датировки события письмо своего отца, написанное им в субботу, 23-го: «На прошлой неделе мне даже (в первый раз в жизни) позвонил сам Ст˂алин˃…». Следовательно, разговор состоялся не ранее 11-го» (С. 572). И датировка по этому письму, к тому времени двадцать лет как известному, стала, без всякого преувеличения, прорывной.

Теперь Лихт: «После смерти Менжинского 10 мая 1934 года (за неделю до ареста Мандельштама) должность председателя ОГПУ формально оставалась свободной. […] То есть процесс обыска, ареста и приговора Мандельштама происходил в период междувластия в карательном органе советской власти».

На вероятность связи между первым делом Мандельштама и смертью Менжинского опять-таки впервые указано мною уже ближе к моменту сдачи статьи Лихт в печать, что позволяет установить и период развития творческого процесса авторессы (или авторки) «Знамени», не знаю, как теперь правильно на Ближнем Востоке. Это лето 2020 г.

Вот мой претекст: «Упомянем ключевые даты вокруг ареста О. М. Главной выглядит даже не 10 мая — — дата смерти председателя ОГПУ В. Р. Менжинского, но 14-е, когда прошло торжественное захоронение праха в нишу Кремлевской стены, а О. М. арестовывают в ночь с 16 на 17. В обстановке некоторого безвластия в политической полиции…» (В. Молотников. «Мы живем, под собою не чуя страны…»: вопросы к IT-науке // OSTKRAFТ Литературная коллекция. Научное обозрение. 2020. №2−3. С.374).

Охотно допуская, что малоизвестная израильская пастернаковедка ничего не знает о моей книге, впрочем, оказавшейся том числе в библиотеках всех университетов Ivy League, не говоря уже о немногочисленных статьях (несмотря на практически неограниченный кредит доверия со стороны как издателя, так и редактора, я дал себе зарок отдавать в печать только те материалы, в которых вводится в научный оборот не менее полудюжины ранее неизвестных документов, смею надеяться, немаловажных. Простительная блажь, не правда ли?), допуская это, невозможно вообразить, что она неизвестна главному редактору «Знамени», равно как членам редколлегии и постоянным авторам журнала, в частности, г-же Сергеевой-Клятис, хотя бы потому, что предприимчивый г-н Чупринин уже обобрал меня столь же беззаботно, сколь и бесстыдно, а редакция «Знамени» и жюри премии «Просветитель» все еще разбираются с этим плагиатом, о котором я их известил.

Теперь к процессу решено подключить наспех обученную пехоту. Неужели Нечаева начитались?

Так или иначе, судя по началу, объявленный «Знаменем» «Год Мандельштама» рискует стать еще более провальным, чем минувший год Пастернака.

И последнее. Рахель Лихт надо как-то определяться с электронными «концепциями» Г. Морева, на которого она то и дело ссылается, не дождавшись выхода печатного издания. Терпения не хватило?

Терпение не относится и к моим немногочисленным добродетелям. Именно по этой причине я практически не слежу за все нарастающим валом интернет-посиделок, на которых, ну, в общем, «не боясь греха…» Зато их с почти нечеловеческим упорством отслеживает и комментирует профессор Кацис.

Раз за разом Г. Морев настаивает, как в этом кругу заведено, вторя Е. Б. Пастернаку, на прямо противоположном и мне, и, вслед за мной, геверет Лихт положении: «Одним из элементов процесса пересмотра [приговора Мандельштаму] был, собственно, и сам звонок Пастернаку, состоявшийся, по моему мнению, 7−9 июня 1934 г.» (Г. Морев. Поэт и царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский — М.: Новое издательство 2020. С. 24).

Что-то здесь с чем-то не сходится. А разобраться надо, иначе «изящный» коллаж моих мыслей в смеси с моревскими фантазиями превращается в постмодернистский симулякр.

Будем ждать честного разрешения теперь и этой малоприятной коллизии.

Надеюсь, г-н Колеров, Вы удовлетворите желание «знаменцев» плагиата ответить мне на Ваших страницах, коли подобное желание придет в их пастернаковедческие головы.

В. Р. Молотников