Москва, , 14:28 — REGNUM Заявление врача Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic о том, что пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжёлых последствий заболевания, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 31 декабря в социальной сети Facebook.

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«Но всё же маловероятно, чтобы последствия от лёгкой формы были тяжелее, чем последствия от тяжёлой», — считает Олег Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что несмотря на осложнения после перенесения лёгкой формы коронавируса, тем не менее, тяжёлая форма является намного более опасной.

«А если переболел без последствий, это как-то неправильно переболел?», — задаётся вопросом Мария Р.

Некоторые комментаторы поделились личным опытом столкновения с лёгкой формой коронавируса. Граждане заявляют, что многие симптомы возвращаются до сих пор и мешают полноценно жить.

«Всё правильно. Моя дочь 19 лет в марте перенесла ковид с температурой 37,4, потерей вкуса и обоняния, т. е в лёгкой форме. Последствия остаются до сих пор. Вкус изменился, перестала есть, например, яйца совсем. Головные боли с ноября начались очень сильные. Обследуемся. Невропатолог назначил лечение. Сидит на таблетках. Без них никак», — поделилась Olesya A.

Другие призвали врачей дать ответ на вопрос: как лечить последствия коронавируса. Люди заявляют, что некоторые симптомы не дают им покоя до сих пор, несмотря на то, что инфекцию удалось победить.

«ОК. У меня половина симптомов от этого осталась и волны с полной картиной заболевания и ощущениями, словно снова заболел со всеми симптомами. Лечить-то как?», — обращается Dana F.

Напомним, 31 декабря врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic заявил о том, что пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжёлых последствий заболевания.