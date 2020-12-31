Нью-Йорк, США, , 03:26 — REGNUM Исследования в Китае, касающиеся происхождения коронавируса, ведутся в закрытом режиме и находятся под жёстким контролем правительства, сообщило 30 декабря агентство The Associated Press.

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Как утверждают авторы публикации, китайские власти выдали «гранты на сотни тысяч долларов» учёным из исследовательских центров, связанных с военными Китая. При этом публикацию сведений, касающихся исследований, контролирует правительственная рабочая группа, созданная по прямому приказу председателя КНР Си Цзиньпина.

В Associated Press убеждены также, что Пекин «пресекает некоторые из направлений в исследованиях и активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая».

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Ранее Всемирная Организация Здравоохранения объявляла о намерении отправить миссию в Китай для исследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В Китае на это ответили, что источники возникновения вируса следует искать не только в их стране, но и на территории других государств.

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