Москва, , 14:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий обязательную предзащиту диссертаций в аспирантуре. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предзащита станет обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта. При этом вузы будут организовывать научное сопровождение молодого исследователя до защиты. Поправки вносятся в закон «Об образовании».

Кроме того, документом предлагается отменить процедуру государственной аккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), установив, что они будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных гостребований, которые будут утверждаться Министерством образования и науки.

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