Москва, , 11:26 — REGNUM Доклинические исследования успешно прошёл отечественный антикоронавирусный препарат прямого действия. Его клинические исследования начнутся в ближайшее время, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова 30 декабря на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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Она отметила, что это этиотропный препарат, влияющий непосредственно на вирус, не затрагивающий организм и иммунитет человека. Исследования показали его полную безопасность и высокую эффективность — более 99%.

«Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», — сказала Скворцова.

Досье для получения разрешения на клинические исследования уже готово, они могут начаться ещё до Нового года. Такой безопасный, прямого действия препарат против COVID-19 может стать первым в мире, добавила она.

Кроме того, ФМБА разрабатывает рекомбинантную вакцину и препарат против цитокинового шторма — он находится на последней стадии регистрации.