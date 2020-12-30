Лондон, , 11:14 — REGNUM На онкологическое заболевание лёгких могут указывать шишки или опухшие области в подмышечной впадине. Об этом заявили в благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research UK, сообщает издание Express.

Увеличенные области, особенно в подмышках и на шее, могут означать поражение болезнью лимфатических узлов. Однако, отметили в организации, увеличение лимфоузлов может быть следствием инфекционных заболеваний.

Говорить о причине появления шишки с уверенностью нельзя до осмотра врача и исследований, который он назначит, предупредили эксперты.

В публикации названы и другие, менее распространённые признаки рака лёгких. При этой болезни могут утолщаться концевые фаланги пальцев, возникать трудности или боль при глотании, а также охриплость, отеки лица или шеи, постоянная боль в груди или плечах.