Тегеран, , 14:31 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна добилась заметных успехов и достижений в области нанотехнологий. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на заседании Высшего совета культурной революции, Рухани представил доклад о тенденциях развития нанотехнологий в стране. Он указал на значительные возможности страны в этой области, а также отметил потенциал применения нанотехнологий в отраслях промышленности, здравоохранения и различных технических ноу-хау, включая аэрокосмическую и оборонную сферы.

Он подчеркнул: «Исламская Республика Иран не только добилась заметных достижений в области научного производства и разработки изделий в области нанотехнологий, но и добилась выдающегося прогресса в их внедрении и превращении в важную отрасль промышленности».

Рухани упомянул о санкциях, введенных против страны, особенно в области импорта, при этом заявив:

«Санкции создали серьезные проблемы как в области импорта, так и экспорта, в частности нанотехнологий, которые являются результатом усилий, технических ноу-хау, а также научных открытий и исследований иранских ученых».