Тегеран, , 10:19 — REGNUM В Иране произведена первая инъекция вакцины COVID-19 на людях под руководством офиса исполнения приказа Имама Хомейни. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Церемония испытаний вакцины состоялась в присутствии вице-президента по вопросам науки и техники Сорены Саттари и министра здравоохранения Саида Намаки.

Вакцина под названием «Ков Иран Баркат» была введена первому добровольцу без каких-либо побочных эффектов, таких как шок или лихорадка. Первым добровольцем была Тайебех Мохбер, дочь начальника офиса исполнения приказа Имама Хомейни.

Руководитель Центра клинических исследований Тегеранского университета медицинских наук доктор Хоссейни заявил, что вакцину получат три добровольца, а в общей сложности инъекцию введут 56 испытуемым лицам. Он подчеркнул, что две инъекции будут сделаны в 1-й и 14-й день, а результаты будут сообщены через 28 дней.

Между тем глава иранского общества иммунологии и аллергологии Мохаммад Войгани подчеркнул, что необходимые знания для производства вакцины COVID-19 в стране существуют и отечественные вакцины, как ожидается, будут доступны в течение ближайших шести месяцев.