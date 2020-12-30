Пекин, , 03:26 — REGNUM Китайский лунный зонд «Чанъэ-5» привез с собой на Землю около 1731 грамма образцов лунного грунта, в связи с чем ученые поделились информацией о том, как они намерены его использовать, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Исследователи организовали специальное помещение для хранения грунта, построили лаборатории для исследования, обработки и анализа лунного грунта и детально проработали все процедуры, дабы предотвратить загрязнение образцов, насколько это возможно.

Для получения информации об элементном составе и содержании образцов будет применять недеструктивный метод. Для этого ученые проанализируют длину волны и интенсивность характерных рентгеновских лучей, генерируемых различными элементами образца, отметил исследователь из Цзилиньского университета Чжао Юянь.

Исследователи также применяют микроанализ, чтобы использовать образцы как можно более экономно. Допустимое количество исследуемых образцов обычно составляет лишь около одного процента от константы, при весе от 1 до 15 миллиграммов.

Учитывая ценность лунных образцов, необходимо дальнейшее повышение чувствительности и разрешающей способности приборов, а также разработка новых технологий и методов, заметил Чжао.

«Чанъэ-5» — это одна из самых сложных миссий в аэрокосмической истории Китая. Это также первая в мире миссия на Луну за последние более чем 40 лет. Зонд, состоящий из орбитального модуля, спускаемого модуля, стартового модуля и возвращаемого модуля, был запущен на Луну 24 ноября. Возвратный модуль приземлился в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая ранним утром по Пекину 17 декабря, доставив на Землю образцы лунного грунта.