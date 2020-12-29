Москва, , 22:34 — REGNUM Перспективная российская космическая ядерная энергетическая установка получит название «Зевс», сообщил 29 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, через несколько лет аппарат должен быть готов к применению.

«В этом году мы открыли опытно-конструкторскую работу «Нуклон». Сам аппарат будет называться «Зевс», который мы планируем получить через несколько лет, и будем готовы его использовать в наших научных и иных программах», — сказал Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса пояснял, что космические ядерные двигатели сделают возможным более полное изучение и освоение дальнего космоса.

«Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов», — утверждал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскосмос подписал контракт с КБ «Авангард» на разработку предварительного проекта «Нуклон» с ядерной энергоустановкой, который может быть использован для экспедиции на Луну, а также для исследования других планет Солнечной системы.

По другим данным, в руководстве Роскосмоса рассчитывают получить опытные образцы ядерной энергоустановки в 2025 году, а первый полет российского «ядерного буксира» планируется на 2030-е годы.

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