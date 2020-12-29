Барнаул, , 07:37 — REGNUM В плане приобретения иммунитета вакцинация от COVID-19 предпочтительнее, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова вирусолога Александра Бутенко, он отметил:

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

«Массовая иммунизация населения только начинается, поэтому сравнение этих двух групп населения по данному показателю является уделом ближайшего будущего. Наиболее вероятным представляется формирование сходного иммунитета после иммунизации и перенесенной болезни.

Однако, нужно учитывать, что при тяжелом и среднетяжелом течении коронавирусной инфекции речь идет и об истощении иммунитета, и об аутоиммунных реакциях. Организм в итоге выходит из заболевания ослабленным и со сниженной устойчивостью к различным инфекциям. Исходя из этого, получать иммунитет путем вакцинации является гораздо более предпочтительным».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что после вакцинации российским препаратом «Спутник V» уровень антител выше, чем у тех, кто приобрел иммунитет после болезни, известил на радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. По его словам, во время пандемии важнее вакцинация населения, поскольку она позволяет подавить распространение COVID-19.

Читайте также: Иммунитет от вакцины и болезни COVID-19 будет одинаковым — вирусолог