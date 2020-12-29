Куньмин, Китай, , 02:34 — REGNUM Китайские ученые обнаружили пять новых видов пауков в провинции Юньнань на юго-западе страны, сообщает агентство Синьхуа.

Особи пауков нового вида были собраны учеными из Университета Тунжэня в горах Улиншань в августе 2015 года. И только теперь, спустя пять лет исследований и идентификации они были, наконец, классифицированы.

Результаты исследований были опубликованы журналах Life Science Research и Sichuan Journal of Zoology.

Сложный и разнообразный климат, а также рельеф горы Улиншань сделали ее идеальным домом для богатого разнообразия дикой природы. В Горном заповеднике Улиншань насчитывается более 2700 видов высших растений, 123 вида млекопитающих и более 600 видов насекомых.