Лондон, , 00:39 — REGNUM Лёгкие желудочно-кишечные симптомы могут раньше других указать на заболевание COVID-19. Об этом сообщили врачи из клиники Майо в США, передаёт 28 декабря издание Daily Express.

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«COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею», — приводит издание выводы врачей.

По их утверждению, названные симптомы — не самые распространённые и могут длиться всего один день. Кроме того, диарея и тошнота проявляются до респираторных симптомов, и часто вовсе не связаны с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к числу ранних симптомов коронавирусной инфекции относится потеря обоняния при свободных носовых пазухах.

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