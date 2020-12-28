Лондон, , 13:08 — REGNUM Уже к весне 2021 года все области Великобритании может накрыть очередная волна коронавирусной инфекции. Такие прогнозы сделали британские эпидемиологи под руководством доцента Лондонской школы гигиены и тропической медицины Адама Кучарски, которые провели анализ истории распространения новых мутировавших штаммов коронавируса, появившихся на территории Великобритании в сентябре 2020 года. Результаты исследования опубликованы в статью, размещённой в электронной библиотеке medRxiv.

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Данные исследования подтвердили наличие у нового штамма коронавируса способности распространяться более быстро (на 56%), чем его предшественники, однако, по словам учёных, он не приводит к повышенной смертности.

При этом исследователи пришли к выводу, что принятые в ноябре карантинных мер не позволят сдержать распространение коронавируса. Поэтому к весне 2021 года новые волны COVID-19 могут поразить все области Великобритании.

В этой связи эпидемиологи советуют уже в конце декабря ввести максимально жёсткие ограничительные меры, действие которых следует сохранить на протяжении всего января. Кроме того, по их словам, необходимо вакцинировать примерно по два миллиона человек в неделю. Только в таком случае индекс размножения вируса снизится до отметки ниже единицы, и эпидемия пойдет на убыль, уверены учёные.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании матировавшего варианта коронавируса. Согласно предварительному анализу данных, новый штамм инфекции распространяется значительно быстрее, однако предположения о более высокой летальности коронавируса не подтвердились.

«Британский» вариант SARS-CoV-2 уже выявлен также в Австралии, Нидерландах, Дании, Италии и ряде других стран.