Томск, , 10:17 — REGNUM Прибор, который томские учёные разработали для диагностики онкологических заболеваний, может выявлять COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в администрации Томской области.

Газоанализатор, разработанный томскими учеными Tomsk.gov.ru

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Газоанализатор разработан учёными НИИ онкологии Томского Национального исследовательского медицинского центра и сотрудниками лаборатории химических технологий Национального исследовательского Томского государственного университета. Прибор анализирует состав выдыхаемого воздуха.

То, что аппарат позволяет выявлять пневмонию и коронавирусную инфекцию, выяснилось при проведении дополнительных исследований.

При определении пневмонии точность прибора составила 97,98%, при диагностике COVID-19 — 92,95%.

По словам разработчика технической части проекта Виктора Сачкова, в среднем на постановку диагноза уходит пять минут.

«Накопление исходных данных и их систематизация в сочетании с технологиями нейронных сетей может привести к созданию прорывных решений для неинвазивной диагностики целого ряда заболеваний», — отметил Сачков.

Томские учёные ищут возможность наладить промышленное производство газоанализаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 декабря общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 89,5 млн.

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