Лондон, , 17:27 — REGNUM Свидетельствовать о развитии злокачественных опухолей в печени на ранней стадии может неестественно бледный цвет кала наряду с другими симптомами. Об этом, как передает Daily Express, говорится в памятке благотворительной организации по борьбе с онкологией имени Дугласа Макмиллана.

Эксперты выделили среди прочих признаков заболевания следующие симптомы: резкое похудение без видимой причины, быстрая утомляемость, боли в области живота, потеря аппетита, возникновение чувства сытости вскоре после начала еды, вздутие, тошнота и рвота, повышенная температура, а также пожелтение кожи и белков глаз.

Специалисты организации написали в памятке, что людям, которые замечают данные симптомы, необходимо обратиться к врачу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что заразившийся коронавирусом может не ощущать вкус и запах в течение 3−10 дней.

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