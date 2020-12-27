Лондон, , 15:02 — REGNUM Междисциплинарная группа учёных из Великобритании и Нидерландов на основе технологий искусственного интеллекта разработала метод автоматической оценки популяции слонов с помощью спутниковых снимков. Препринт с результатами исследования опубликован в репозитории bioRxiv.

Зоологи давно используют спутниковые снимки с высоким разрешением для обнаружения и подсчёта некоторых диких животных. Обычно этот метод используется в условиях однородных и открытых ландшафтов, где целевые животные ярко контрастируют с окружающей средой.

Группа исследователей под руководством Ислы Дюпорж из Оксфордского университета решила использовать спутниковые снимки для автоматического обнаружения и подсчёта слонов в экосистеме лесной саванны в Южной Африке. Зоологи использовали высокоточные снимки, полученные со спутников WorldView-2 и WorldView-3.

Специалисты по технологиям искусственного интеллекта помогли зоологам разработать нейросеть, способную автоматически распознавать слонов на спутниковых снимках. Для обучения нейросети использовались изображения, вручную обработанные специалистами.

После этого исследователи сравнили точность работы нейросети с результатами ручной проверки. Сравнение показало, что точность нейросети лишь незначительно уступает человеческим возможностям. Учёные отметили, что при небольшой доработке эта система может использоваться для подсчёта популяции слонов в других регионах.

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