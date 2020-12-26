Сеул, , 16:09 — REGNUM Учёные из Южной Кореи установили рекорд по длительности удержания раскалённой плазмы на экспериментальном токамаке KSTAR. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по науке и технологиям Южной Кореи.

Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) является одним из типов реактора, предназначенного для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Первые эксперименты с подобными установками начались в середине 1950-х годов, всего в мире было построено несколько сотен токамаков, однако физикам ещё не удалось решить задачу создания промышленного реактора.

Одной из главных проблем реакторов этого типа является нестабильность потоков плазмы внутри вакуумной камеры. В ходе одного из запусков южнокорейским специалистам, работающих с токамаком на сверхпроводящих магнитах KSTAR, удалось удерживать раскалённую до 100 млн градусов плазму в течение 20 секунд.

Этот показатель стал рекордным для плазмы, разогретой до таких температур. Предыдущие термоядерные реакторы, в которых плазма разогревалась до сравнимой температуры, могли удерживать её в управляемом состоянии не более 10 секунд.

«Технологии, необходимые для длительных операций с разогретой до 100 млн градусов плазмы, являются ключом к использованию термоядерной энергии. Успех KSTAR в поддержании высокотемпературной плазмы в течение 20 секунд стал важным этапом в развитии технологий, требуемых для создания коммерческого термоядерного реактора в будущем», — прокомментировал директор исследовательского центра KSTAR Си-Ву Юн.

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