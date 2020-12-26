Ульяновск, , 14:55 — REGNUM Молодой учёный из Ульяновской области вошёл в число победителей президентского грантового конкурса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Совет по грантам президента России, Министерство науки и высшего образования РФ подвели итоги конкурсов 2021 года на право получения грантов для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук и докторов наук Российской Федерации. В соответствии с решением конкурсной комиссии одним из семи финалистов стал представитель Ульяновской области: доктор исторических наук, профессор кафедры географии и экологии Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Азат Идиатуллов.

Ульяновский учёный разработал проект «Взаимодействие христиан и мусульман России в условиях социокультурных угроз современного мира: от коммуникации организаций до синкретизма религиозного сознания». Исследование направлено на выявление региональных особенностей и исторических закономерностей взаимодействия христианства и ислама в современной России.

Ректор ульяновского педвуза Игорь Петрищев отметил, что известие о победе в грантовом конкурсе — «очень хорошее» в преддверии наступления Года науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным:

«Оно свидетельствует о конкурентоспособности нашего педагогического университета в области науки, которой активно занимаются молодые ученые».

Ректор выразил уверенность в том, что данный грант, как и другие разработки, помогут созданию «инновационных научных открытий и технологий, которые позволят значительно улучшить жизнь всех граждан России».

Напомним, гранты президента России для государственной поддержки молодых кандидатов наук и докторов наук учреждены федеральным правительством в соответствии с указом Владимира Путина в 2009 году. Размер государственной поддержки составляет 600 тыс. рублей в год для кандидатов наук и 1 млн рублей в год для докторов наук сроком на два года. На конкурсы было подано порядка 1500 заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, в России также создан Фонд президентских грантов для поддержки проектов общественных организаций. С апреля 2017 года в фонд было подано более 87,5 тыс. инициатив. За это время грантовую поддержку получили 15,8 тыс. проектов на общую сумму 32,8 млрд рублей (из них 5 319 проектов на общую сумму 10,7 млрд рублей — по результатам трех конкурсов президентских грантов 2020 года).