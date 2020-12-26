Ашхабад, , 10:46 — REGNUM Изучить свойства корня солодки в борьбе с коронавирусной инфекцией поручил президенту Академии наук Туркмении Сапардурды Тойлыеву и министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммету Аманнепесову президент республики Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства республики, которое состоялось 25 декабря, сообщает информационное агентство Orient.

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Глава Туркмении отметил на совещании Кабинета министров, что солодковый корень входит в первую пятерку лекарственных средств, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

В составе данного растения содержится до 23% глицирризиновой кислоты. На ее основе изготавливаются лекарственные средства от аллергии, простуды, бронхиальной астмы, экземы, а также — противовирусные препараты. В общей сложности на основе данного вещества изготавливаются более 350 лекарственных средств.

По мнению туркменского лидера, изучение свойств корня солодки является поводом для совместной работы туркменских и зарубежных специалистов, так, как в Туркмении накоплен солидный опыт применения данного лекарственного средства. Кроме того, в Туркмении имеются достаточные запасы данного лекарственного сырья для промышленного производства.

В свою очередь главе Академии наук лидер Туркмении поручил провести работу по организации научных исследований по изучению свойств лекарственных средств, произрастающих в Туркмении, а министру здравоохранения и медицинской промышленности поручил организовать работу по модернизации действующих в республике фармацевтических предприятий и строительству новых.

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