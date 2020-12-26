Лондон, , 01:18 — REGNUM Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, может стать более опасным, чем ранее известные. К такому выводу пришли учёные из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины. Результаты своего исследования они опубликовали на портале MedicalXpress.

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В них говорится, что новый штамм на 56% заразнее оригинального. Такое свойство, отмечают учёные, может привести к резкому росту числа пациентов в больницах нынешней зимой и весной следующего года. При этом власти не смогут сдержать распространение коронавируса никакими ограничениями, включая локдаун.

Новый мутировавший вариант коронавируса (штамм получил название 501. V2) был обнаружен в Великобритании 14 декабря. Позже учёные установили, что он был перенесён в страну из Южно-Африканской Республики.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал, что мутация коронавируса на 70% более заразна в сравнении с первоначальным штаммом, но свидетельств того, что он более смертоносен или ведёт к более тяжелому течению заболевания, ученые не нашли.

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