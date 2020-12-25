Пекин, , 20:50 — REGNUM В Академии наук Китая (АНК) объявлено о создании уникального, первого в стране специализированного исследовательского центра, который займется вопросами достижения углеродной нейтральности. Об этом 25 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что новый научный центр базируется на платформе Института физики атмосферы АНК, который на протяжении ряда лет занимался данной проблематикой.

Директор указанного института Цао Цзюньцзи отметил, что исследователи нового центра получат все возможности для оценки характеристики и перспектив углеродных бюджетов Китая к 2030 и 2060 годам, а также варианты преобразования энергетической инфраструктуры страны.

Ранее в Китае было объявлено о стремлении к 2030 году преодолеть пик антропогенных выбросов и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.