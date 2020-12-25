Москва, , 13:48 — REGNUM Для сферы биотехнологий 2020 год стал прорывным, потому что все думали только о своем здоровье, заявила ИА REGNUM 25 декабря соосновательница биотех-стартапа Smartomica Валерия Коган, комментируя итоги уходящего года.

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»Благодаря этому, на рынок пришли дополнительные деньги: индустрией заинтересовались инвесторы, которые раньше в ней не работали. Благодаря ковиду, огромный рост получили и динамично развивающиеся проекты, связанные с удаленной диагностикой и лечением пациентов (например, телемедицинские сервисы) и автоматизированные решения на основе искусственного интеллекта. Безусловно этот тренд будет активно развиваться и дальше. Повсеместное внедрение цифровых сервисов еще более повысило актуальность компаний, занимающихся регуляцией доступа к пациентским данным», — отметила эксперт.

Она назвала еще одно направление, которому ковид пришёлся на руку — это технологии минимально инвазивной диагностики. «Несмотря на то, что история Theranos какое-то время сохраняла осторожное отношение многих инвесторов к этой области, сейчас это очень интересный и перспективный тренд», — добавила Коган.