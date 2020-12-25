Грозный, , 11:22 — REGNUM В Чечне будет создан научно-образовательный консорциум «Вернадский». Об этом сообщил в ходе заседания попечительского совета МГУ имени М. Ломоносова ректор вуза Виктор Садовничий.

По его словам, подписание договора с руководством республики и университетом состоится 28 декабря. Всего по программе «Вернадский» создано 18 консорциумов, в том числе в Ханты-Мансийским автономном округе, Удмуртии, Кемеровской и Московской областях и в других субъектах.

Напомним, идея создания консорциумов «Вернадский» в регионах России и за рубежом, в частности в Китае, была предложена ректором МГУ Виктором Садовничим. Её целью является подготовка профессиональных кадров с помощью специалистов МГУ без выезда в столицу на базе местных образовательных центров. Как отмечал ранее Садовничий, надо «попытаться задержать талантливых ребят здесь, так как чеченские университеты хорошо оснащены, им требуются научные кадры».