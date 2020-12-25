Токио, , 11:00 — REGNUM Японский исследовательский зонд «Хаябуса-2» во время посадки на астероид «Рюгу» сумел взять пробы из его глубинных слоев в виде камешков диаметром около одного сантиметра, сообщает 25 декабря газета Yomiuri со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что в феврале 2019 года «Хаябуса-2» совершил первую посадку на астероид и взял образцы грунта, которые представляли собой песчинки черного цвета диаметром примерно 1 мм

В июле 2019 года во время второй посадки зонд он выстрелил в астероид металлическим снарядом, чтобы создать на поверхности астероида кратер. После этого аппарат совершил посадку в созданное углубление и взял там образцы, которые отказались крупнее — диаметром коло 1 см.

Учёные полагают, что данные образцы представляют собой породы, которые не подвергались воздействию солнечного света и радиации и мало изменились со времени формирования Солнечной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японию утром 8 декабря была доставлена капсула с контейнером, в котором находятся образцы грунта с астероида Рюгу, добытые космическим зондом «Хаябуса-2».

Напомним, в декабре 2019 года на зонде «Хаябуса-2» был запущен основной маршевый двигатель, и аппарат начал возвращаться к Земле.

Основной аппарат продолжит движение в космическом пространстве и будет использоваться для изучения небольшого астероида 1998 KY26. Для достижения этого астрономического объекта зонду потребуется около 10 лет.

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