Барнаул, , 06:58 — REGNUM С утверждением о том, что в России сейчас все заражаются в основном коронавирусом, который давно ходит по России, не совсем согласен кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, пояснил:

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"Естественно, в России повсеместно сформировались собственные очаги пандемии во всех населенных пунктах. В то же время нельзя исключить и не только возможность, но и потенциальную опасность «завозного» характера инфекции. Подобное в особенности выглядит реалистичным при увеличении вирулентности SARS-CoV-2, что и случилось в Великобритании.

Более заразный коронавирус может не только конкурировать с ранее известными штаммами, но и вытеснять их за счет молниеносного распространения. Именно поэтому многие государства прекратили транспортное сообщение с Великобританией».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что новый эпидемиологический подъём COVID-19 в России может порождать уже циркулирующий коронавирус (для этого не обязателен его завоз из других стран) известил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

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