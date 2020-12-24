Нью-Дели, , 14:45 — REGNUM Вторая фаза испытаний в Индии вакцины Covaxin показала эффективность этого препарата. Об этом заявили индийские медики.

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Согласно результатам испытаний, статью с описаниями которых опубликовала электронная научная библиотека medRxiv, антитела к коронавирусу нового типа после вакцинации появились приблизительно у 93% участников. Причём по сравнению с результатами первой фазы испытаний их концентрация в организме добровольцев увеличилась.

«Серьёзных побочных эффектов наша вакцина у добровольцев не вызывала. Однако общий профиль её безопасности оказался чуть хуже, чем у других вакцин от SARS-CoV-2», — отмечают исследователи.

Отмечается, что только 3−5% добровольцев пожаловались на боль в месте введения вакцины или на повышенную температуру в первые сутки после инъекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, вакцина Covaxin была разработана компаний Bharat Biotech совместно с Индийским советом медицинских исследований на основе ослабленной версии вируса SARS-CoV-2. Клинические испытания препарата начались в июле 2020 года.

Добавим, что в Индии также испытывают вакцины ZycovD от Zydus Cadila и Covovax, которую разработала компания Novavax из США. В декабре стартовали клинические испытания второй и третьей фазы российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».