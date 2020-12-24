Москва, , 13:36 — REGNUM Препарат «Лейтрагин», снижающий осложнения при новой коронавирусной инфекции, будет зарегистрирован в 2021 году. Об этом заместитель директора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Игорь Помыткин заявил 24 декабря в ходе пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате.

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«В 2021 году мы точно ожидаем. Это подготовка к регистрации и регистрация», — сказал Помыткин на мероприятии, посвящённом последним отечественным достижениям в сфере борьбы с вирусами.

Как сообщало ИА REGNUM, ФМБА в начале августа получила патент на препарат «Лейтрагин». Он способен предотвратить или смягчить так называемый цитокиновый шторм, который может возникнуть у заразившихся новым коронавирусом.

Цитокиновым штормом называют выброс противовоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжёлых респираторных и общих системных нарушений у больных с коронавирусной инфекцией. «Лейтрагин» и все его компоненты могут быть полностью произведены в РФ.

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