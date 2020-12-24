Москва, , 13:20 — REGNUM Больше всего заявок на патент изобретений для профилактики или борьбы с коронавирусной инфекцией подали не научные центры или крупные компании, а физические лица. Об этом 24 декабря сообщила заместитель директора Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Татьяна Эриванцева на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Лидируют по числу заявок физические лица. Их интересуют разработки в области дезинфицирующих технологий и средств индивидуальной защиты. На втором месте расположены компании, в области их интересов находятся препараты», — сказала Эриванцева.

По словам замглавы ФИПС, научные учреждения находятся только на третьем месте по количеству заявок на патент. Однако их разработки являются наиболее серьезными и трудоемкими в научном плане.