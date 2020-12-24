Новосибирск, , 05:24 — REGNUM Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) попал под санкции США. Новосибирский Институт оказался в списке 45 российских компаний, который опубликовало ранее министерство торговли США. По слова директора Института катализа СО РАН академика РАН Валерия Бухтиярова, в учреждении пока нет понимания, почему это произошло.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Скорее всего, это связано с тем, что Институт катализа активно сотрудничает с российской промышленностью, ведь каталитические технологии лежат в основе 90% производств всей химической продукции и жидких топлив, — высказал своё мнение академик «Сибкраю». — Например, в настоящее время в Омске строится завод по производству катализаторов нефтепереработки по технологии нашего института. Не далее как вчера в Омске запущен в эксплуатацию комплекс по переработке иловых осадков коммунальных сточных вод на основе технологии, разработанной в ИК СО РАН. Аналогичный проект по утилизации иловых осадков планируется запустить в Воронеже. Важно понимать, что владение технологиями производства базовых катализаторов химического комплекса во многом определяет уровень развития промышленных технологий и импортонезависимости страны в целом».

Бухтияров уточнил, что пока сложно сказать, как санкции скажутся на деятельности института.