Лондон, , 02:42 — REGNUM Получивший название B1.351 штамм коронавируса, завезённый в Великобританию из Южно-Африканской Республики, впервые выявили в октябре 2020 года. Об этом говорится в распространенном 23 декабря заявлении Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).

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«(Штамм) был впервые выявлен в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР) в начале октября», — говорится в сообщении.

В PHE отметили, что полученные молекулярные данные по новому штамму свидетельствуют о его возможной циркуляции с конца августа. При этом у британских врачей отсутствуют сведения, которые бы указывали на «более высокую заразность вируса», как об этом сообщалось ранее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании выявили два случая заражения мутировавшим штаммом коронавируса.

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