Берлин, , 14:16 — REGNUM Уже к концу XXI века может исчезнуть треть площади Каспийского моря. Такие неутешительные прогнозы сделали немецкие и нидерландские исследователи из Гисенского и Утрехтского университетов в статье, опубликованной в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Учёные отмечают, что из-за изменения климата уровень воды во внутренних морях и озерах во всем мире будет падать. Повышение температуры поверхности усилит испарение над сушей и озерами в течение XXI века, что приведёт к снижению их уровня и площади их поверхности. Ситуацию усугубит сокращение количества осадков во многих регионах мира.

Так, отмечается в статье, Каспийское море, которое является самым большим водоёмом на планете, не имеет выходов к океану. С 1990-х годов уровень воды каждый год опускался на несколько сантиметров. Однако до конца XXI века, по прогнозам, уровень Каспийского моря может уменьшится от девяти до 18 метров.

«Если уровень Северного море снизится на два — три метра, доступ к таким портам Роттердама, Гамбурга и Лондона будет затруднен. Все страны Северного моря столкнутся с огромной проблемой», — говорит соавтор работы, сотрудник Утрехтского университета Франк Весселинг.

По его словам, если обмелеет Каспийское море, то Баку перестанет быть портом, исчезнет залив Кара-Богаз-Гол, а в северной части моря вода освободит огромные площади суши. При худшем сценарии, если уровень воды снизится на 18 метров, это приведёт к исчезновению трети площади Каспийского моря.

Подобные изменения могут негативно повлиять на экосистему, включающую такие виды, как белуга и каспийский тюлень, а также множество перелетных птиц. Кроме того изменения будут иметь значения и для миллионов людей, живущих у моря или у впадающих в него рек.

В этой связи для смягчения последствий этих изменений учёные предлагают создать группу под руководством международных климатических фондов.