Тибетский автономный район, Китай, , 13:37 — REGNUM Более, чем в 9 трлн кубометров оцениваются специалистами общие запасы пресной воды в природных резервуарах Цинхай-Тибетского нагорья, которое является местом, где берут истоки более десяти крупнейших рек Азии. Об этом 23 декабря сообщает Синьхуасо ссылкой на информацию, распространенную Академией наук Китая.

Водные запасы этого стратегического региона, именуемого «водонапорной башней Азии», состоят из ледников, снега, мерзлой почвы, снега, озер и рек. Общие запасы льда на нагорье оцениваются в 8,6 кубических километров.

Сообщается, что исследовательские работы были проведены второй комплексной научной экспедицией китайской Академии наук.