Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Мутацию коронавируса, ускоренно приводящую к появлению его новых разновидностей, может провоцировать применение лекарств, подавляющих вирус и мешающих его размножению, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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По ее словам, происходит процесс, подобный естественному отбору, когда слабые формы гибнут в первую очередь.

«Например, фавипиравир, известный в России как «Арепливир», «Коронавир» и тд. или «Ремседевир», который применяют в Англии, способствует получению «испорченных», мутировавших вариантов вируса. В массе своей они нежизнеспособные хиляки, а некоторые могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. Потом добавим конвалесцентую сыворотку, хиляков и стандартные неповрежденные вирусы выбьем, а перспективные мутанты останутся и «пойдут в мир», — сказала биолог, слова которой приводит РИА Новости.

Баранова отметила, такой же эффект вызывает лечение пациентов плазмой с антителами.

«Например, мы применяем коалесцентную плазму, в которой находится большое количество специфических антител. Они убивают вирус. В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса», — пояснила ученый.

Кроме того, она добавила, что появление более заразных форм коронавируса не означает того, что COVID-19 стал более опасным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что спустя пять-семь лет SARS-CoV-2 должен стать более заразным, но при этом коронавирусная инфекция будет вызывать меньше осложнений.

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