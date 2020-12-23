Пекин, , 03:54 — REGNUM Китайская академия наук официально выпустила каталог биологических ресурсов страны, сообщает 22 декабря агентство Синьхуа.

Каталог со всеми ресурсами доступен общественности через ряд интернет-порталов, сообщили в академии. Каталог содержит информацию о более чем 7,35 млн единиц биологических ресурсов из 73 ресурсных библиотек 40 исследовательских институтов академии.

В их число входят биологические виды, растительные ресурсы, генетические ресурсы, информация об экспериментах на животных, а также информация о мониторинге биологического разнообразия.

Был также опубликован доклад об исследованиях биологических ресурсов Китая. В докладе анализировалась политика планирования и тенденции развития в этой области в стране и за рубежом.