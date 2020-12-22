Вашингтон, , 23:48 — REGNUM К Земле приближаются три астероида, которые подходят под классификацию «потенциально опасных», сообщает 22 декабря Центр изучения околоземных объектов NASA.

По утверждению Центра, все три космических тела пройдут недалеко от Земли 25 декабря.

Самый крупный из трех объектов, астероид 501 647 (2014 SD224), диаметр которого приближается к 200 метрам, пройдет в 3 млн км от Земли.

В прошлый раз этот астероид проходил возле нашей планеты в январе 2020 года.

Напомним, NASA признает «потенциально опасными» все космические объекты, размер которых превышает 140 метров в поперечнике и находящиеся в пределах 0,05 астрономических единиц от Земли.

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