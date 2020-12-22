Москва, , 22:02 — REGNUM Циклон «Грета» придёт в Москву и столичный регион к концу текущей недели, принеся с собой снегопады и похолодание, сообщает 22 декабря центр погоды «Фобос».

По мнению синоптиков, в пятницу, 25 декабря, на Москву обрушатся снегопады и может выпасть четверть месячной нормы осадков.

Не исключено, что интенсивность снегопадов может дойти до уровня метелей, а видимость может существенно сократиться.

Снежные заносы и сугробы могут спровоцировать сбои в работе наземного и воздушного транспорта.

При этом к выходным могут сложиться отличные условия для занятий зимними видами спорта.

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