Москва, 22 декабря 2020, 22:02 — REGNUM Циклон «Грета» придёт в Москву и столичный регион к концу текущей недели, принеся с собой снегопады и похолодание, сообщает 22 декабря центр погоды «Фобос».
По мнению синоптиков, в пятницу, 25 декабря, на Москву обрушатся снегопады и может выпасть четверть месячной нормы осадков.
Не исключено, что интенсивность снегопадов может дойти до уровня метелей, а видимость может существенно сократиться.
Снежные заносы и сугробы могут спровоцировать сбои в работе наземного и воздушного транспорта.
При этом к выходным могут сложиться отличные условия для занятий зимними видами спорта.
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