с. Костенки, Воронежская область, , 13:24 — REGNUM Скандал разгорается в Воронежской области вокруг результатов историко-культурной экспертизы в отношении земельного участка рядом с памятником археологии в районе музея-заповедника Костёнки — проводившие исследования эксперты не обнаружили памятников археологии. Для чего именно проводилась экспертиза, не указывается, однако эксперты опасаются негативных последствия для археологического памятника.

О ситуации в соцсетях написал председатель воронежского отделения ВООПиК Александр Никитин. Археологическая разведка проводилась, по данным Никитина, сотрудником государственной инспекции историко-культурного наследия Воронежской области, а также гоударственным аттестованным экспертом. Причем для первого данные исследования стали первыми археологическими работами в костенковско-борщевском археологическом районе, в непосредственной близости от памятников верхнего палеолита, а второй проживает в Ставрополе и также не имеет отношения к изучению Костенок или палеолита России — его диссертация посвящена эволюции взаимоотношений английских университетов с церковью, государством и городской средой в XIII — первой половине XV вв.

«Цель этих работ — сказать точно, имеются ли памятники археологии или отсутствуют. По одному шурфу были сняты ограничения на строительство с участка площадью более 2000 кв. метров, расположенного между всемирно известными палеолитическими стоянками Костёнки 1, Костёнки 12 и Костёнки 14», — подчеркивает Никитин.

Среди основных претензий к экспертному заключению со стороны специалистов — небольшая глубина раскопок (два метра вместо четырёх — восьми), низкий уровень собственно отчета.

«Археолог и его помощники умудрились не найти вообще не какой керамики. На огородах жителей Костёнок можно собирать килограммами керамику 17−19 веков. Место проведения экспертизы — это историческая часть села, территория рядом с крепостью Костёнок (основана на Белгородской черте в 1642 году)», — отмечает Никитин.

«Пишу я это все не просто из идеализма и обычного стремления к качеству. Со следующего года в Костёнках планируются большие дела — создание историко-природного парка Костёнки-Борщево-Архангельское. Для такого масштабного проекта потребуется инфраструктура, отвечающая современным требованиям. Вызывает серьезные опасения, что если такие археологи и такие эксперты будут в ближайшем будущем так проводить археологические работы и делать такие экспертизы, то в Костенках нечего будет сохранять и изучать. С водой выплеснут и ребенка», — подчеркивает Александр Никитин.

Как напоминает ИА REGNUM, осенью 2020 года воронежские власти заявили о намерении создать в районе Костёнок масштабный туристический комплекс, с новым музеем. Смотровыми площадками, экотропами, эко-фермой, зоопитомником и прочими туристическими объектами.