Париж, , 12:09 — REGNUM Вакцина от нового типа коронавирусной инфекции, появившегося в Великобритании и обладающего большей степенью заразности, может появиться в течение шести недель, заявили 22 декабря в фармацевтической компании BioNtech. Об этом сообщает BFM TV.

Появившаяся ранее информация о том, что британский вариант вируса на 70% более заразен, чем знакомый медикам вариант патогена, стала причиной большой обеспокоенности в странах Европы, в ряде которых уже были выявлены случаи заражения именно этим типом коронавируса.

Тем не менее, как отмечают эксперты, на сегодняшний день нет указаний на то, что новый штамм приводит к более серьезным последствиям или не поддается действию существующим вакцинам.