Рязань, , 11:22 — REGNUM В Рязанской области 22 декабря выявлено 134 носителя коронавируса, что три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 554 пациента с COVID-19.

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Темп прироста за сутки составил 0,8%. Всего в Рязанской области коронавирус подтверждён у 16 тыс. 905 человек. Показатель заболеваемости — 1512,32 на 100 тыс. населения, что ниже общероссийского (1979,49 на 100 тыс. населения). В тяжёлом состоянии в больницах 71 человек, из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За сутки выписаны 129 пациентов, в целом завершили лечение выздоровлением 15 тыс. 420 человек.

По данным федерального оперативного штаба, скончались ещё три человека. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, зарегистрировано 129 смертельных случаев.