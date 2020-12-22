Москва, , 07:11 — REGNUM Более заразным станет через пять-семь лет коронавирус SARS-CoV-2, однако последствия заболевания COVID-19 будут менее тяжелыми, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

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"Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — сказал эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

Тимаков отметил, это подтверждают и случаи инфицирования новым штаммом SARS-CoV-2 в Великобритании.

«Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря член Консультативной группы по новым и возникающим вирусным угрозам Великобритании профессор Эндрю Хейуорд заявил, что быстрое распространение нового штамма коронавируса является очень серьезной проблемой, поскольку может создать еще большую нагрузку на систему здравоохранения королевства.

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