Тегеран, , 08:19 — REGNUM Как сообщает новостное агентство IRNA, 21 декабря член Национального комитета Ирана по борьбе с COVID-19 Мину Мохраз заявила, что в настоящий момент подготовлена почва для проведения испытания вакцины от коронавирусной инфекции на людях, запланированного на эту неделю.

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Выступая перед журналистами IRNA, Мохраз заявила, что процесс испытания на 56 людях включает несколько этапов. «Вакцину будут вводить два раза», — отметила она, подчеркнув, что после первой инъекции должны появиться антитела.

«Меры, принятые производителем, были одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Ирана и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», — сообщила Мохраз.

Далее она заявила, что правительство сделает все возможное, чтобы импортировать вакцины, пока иранская вакцина не будет готова.

Говоря о ситуации с использованием вакцин соседними странами, Мохраз отметила, что в настоящий момент они используют китайские вакцины. По её словам, Саудовская Аравия также хочет заказать вакцины, но ее спрос пока незначителен.