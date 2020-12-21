Пекин, , 23:40 — REGNUM Китайская ракета-носитель среднего класса CZ-8 «Чанчжэн-8» в ближайшие сутки должна вывести на околоземную орбиту секретный спутник XJY-7, а также группу миниатюрных орбитальных аппаратов, сообщают 21 декабря китайские и американские специализированные интернет-порталы.

По их утверждению, речь идет о первом запуске новейшей китайской ракеты, который должен быть осуществлен в 07:29 мск с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

В качестве подтверждения этой информации приводятся данные международного предупреждения пилотов о закрытии районов воздушного пространства NOTAM.

Стоит отметить, что несколько дней назад Национальное космическое управление КНР (CNSA) сообщило, что ракета-носитель уже установлена на стартовой площадке.

По некоторым данным, ракета должна вывести на солнечно-синхронную орбиту секретный спутник XJY-7 для испытаний технологий, разрабатываемых Китайской академией космических технологий (CAST).

Кроме того, на её борту будут микроспутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U) или «Чжисин-1A», запускаемый по заказу Эфиопии, аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайсы-1» и спутник связи «Тяньци» (Apocalypse 12).

Официальных подтверждений этой информации нет.

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