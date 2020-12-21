Оттава, , 19:39 — REGNUM Работники золоторудного месторождении на реке Юкон нашли прекрасно сохранившуюся мумию молодой волчицы, пролежавшую в земле около 57 тыс. лет, сообщает 21 декабря журнал Current Biology.

Обследовавшие мумию ученые назвали её «самой совершенной» и констатировали, что она полностью цела, за исключением глаз.

Это позволило реконструировать ход жизни и рацион питания хищника.

По мнению исследователей, волчица, которую нашедшие её старатели назвали Жур, питалась главным образом рыбой, а её генетический код сильно похож на геном волков Сибири.

«Животное должно умереть непосредственно в вечной мерзлоте и быть быстро захороненным, чтобы произошло окаменение. Если тело пролежит в тундре слишком долго, оно разложится или будет съедено. Поэтому такие мумии редко можно найти на Юконе. Мы думаем, что Жур в момент гибели была в своем логове и умерла мгновенно в результате обрушения норы», — считают ученые.

Было установлено, что волчица погибла в возрасте около семи недель, нормально питалась и развивалась и причиной ее смерти не могли быть голод или болезнь.

Анализ генома Жур подтвердил, что она прямая родственница древних волков Сибири, которые являются предками всех современных волков Северной Америки.

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