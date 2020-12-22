Москва, , 00:01 — REGNUM Меморандум по борьбе с COVID-19, подписанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) совместно с англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca, вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё отношение 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Наконец разродились от тяжкого бремени русофобии. Видимо, припекло», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Царская охранка».

Многие комментаторы встретили подписание данного соглашения с нескрываемой радостью. Люди уверены, что взаимодействие двух структур позволит эффективнее бороться с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«AstraZeneca приняла предложение о сотрудничестве от разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V» и запустит клинические исследования комбинации своего и российского продукта. Для AstraZeneca это возможность сделать вакцину эффективней, а для «Спутника V» — подтвердить, что российская вакцина работает. Неудивительно, что комбинация делается с прицелом на внешние рынки, путь в Россию вакцине AstraZeneca пока закрыт», — написала Svetlana K.

Ряд пользователей считают, что примеру данных организаций должны последовать и другие компании, ведущие свою деятельность на поприще борьбы с заболеваниями. Граждане уверены, что в данной области необходимо объединять усилия.

«Полностью согласна с тем, что ученые всего мира должны были сразу объединиться и вместе работать на общий результат. Это вопрос не отдельной страны. Для чего нам ООН и ВОЗ? Чтобы рекомендации раздавать? Бесполезные организации, если они не объединяют страны для борьбы с глобальной проблемой», — считает пользователь Татьяна.

Нашлись и те, кто предположил, что подписание данного меморандума носит неслучайный характер. Граждане считают, что под данным действием может скрываться план по маскированию разработки одной организации под препараты другой.

«В начале лета была информация, что Спутник якобы сделан на материале AstraZeneca. А нет такого предложения, что под обёрткой Спутник хотят спрятать вакцину АЗ?», — пишет пользователь «995».

Напомним, 21 декабря Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) подписал меморандум по борьбе с COVID-19 совместно с англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca.